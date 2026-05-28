Метро в Петербурге будет открыто всю ночь с 29 на 30 мая

Петербургский метрополитен будет работать всю ночь из-за празднования города, но не все вестибюли будут доступны.

Северная столица отметила своё 323-летие 27 мая, однако основная часть празднования пройдёт в пятницу, 29 мая, и грядущие выходные.

В связи с чем петербургский метрополитен будет работать всю ночь с 29 на 30 мая. Все станции будут открыты, однако ряд вестибюлей останется для пассажиров недоступным.

Речь идёт о следующих вестибюлях станций: «Технологический институт 2», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская», «Парк Победы», «Фрунзенская».

А также вестибюль 1 «Проспекта Ветеранов», «Девяткино», «Московской» и «Дунайской».

Вестибюль 2 не будет доступен на «Ленинском проспекте», «Площади Ленина», «Невском проспекте» и «Проспекте Славы».