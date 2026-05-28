В Калининграде почти половину мест в детских лагерях отдали льготникам

В «Юности» конкурс составил четыре ребёнка на одно место.

Источник: Клопс.ru

Почти половину мест в детских круглосуточных лагерях, входящих в ведомство Калининграда, в этом году предоставят льготникам. Об этом сообщила сити-менеджер Калининграда Елена Дятлова во время рабочего выезда в крупнейший детский центр в четверг, 28 июня.

«Летом 2026 года в круглосуточных лагерях планируют принять 5 284 ребёнка. Из них около 1 200 — дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ещё примерно 1 300 — дети из семей участников специальной военной операции. Мы выполняем все социальные обязательства», — сказал Дятлова.

О высоком спросе на путёвки рассказал и директор детского центра «Юность» Андрей Харинов. По его словам, при загрузке в 3 тысячи мест родители подали около 12 тысяч заявок.

«Конкурс составил примерно четыре ребёнка на одно место. При этом сейчас для родителей действует лист ожидания. Если кто-то из детей, получивших путёвку, не может поехать, освободившееся место предлагают следующему в очереди», — рассказал директор детского центра.

Стандартная трёхнедельная смена стоит от 45 990 рублей — в такую сумму обойдётся отдых в «Чайке» и центре имени В. Терешковой. Самая высокая стоимость — за отдых на Куршской косе и в некоторых центрах Светлогорска — чуть выше 49 тысяч. За эти деньги детей обязуются кормить не менее пяти раз в день и всячески развлекать.

