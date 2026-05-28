Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Судаке больше десятка улиц и переулков остались без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости Крым. В Судаке больше десятка улиц и переулков остались без света в результате аварийного отключения. Об этом предупредили в «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«Авариное отключение! Город Судак, шоссе Восточное; улицы: Коммунальная, Алчак-Кая, Чобан-Заде, Ашик-Умер, Гаспринского, Манжил, Ачиклар, Георгиевская и прилегающие к ним улицы/переулки; район Алчак», — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании уточнили, что восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.

Ранее в четверг пять сел в Симферопольском районе Крыма также частично остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Света не было в Дубках, Новозбурьевке, Ключах, Перово, Молочном.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше