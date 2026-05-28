КЖД в июне запускает паровозный пригородный поезд по маршруту Калининград — Багратионовск

Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам.

Со 2 июня на Калининградской железной дороге начнет курсировать пригородный поезд на паровозной тяге по маршруту Калининград — Багратионовск. Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам, сообщает пресс-служба КЖД.

Трехвагонный состав под управлением паровоза серии «Эр» будет отправляться с Южного вокзала в 10:30. Обратный рейс из Багратионовска назначен на 17:10. Поезд будет следовать без остановок.

В КЖД отметили, что расписание составлено таким образом, чтобы пассажиры могли провести несколько часов в Багратионовске и к вечеру вернуться в Калининград.

Билеты можно оформить только в кассах № 16 и № 17 Южного вокзала. Продажа проездных документов открывается за 10 дней до даты поездки.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также телеграм-боте «Электрички РЖД».

