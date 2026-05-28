В Калининградскую область не пустили более 7 тонн зараженной клубники

Клубника оказалась заражена возбудителем антракноза земляники.

Специалисты регионального Россельхознадзора предотвратили ввоз в Калининградскую область 7,2 т импортной зараженной клубники. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«На территории СВХ “Сириус” при проведении карантинного фитосанитарного контроля обнаружены ягоды свежей клубники весом 7,2 тонны поступивших из Сербии с признаками заражения карантинным объектом. Лабораторные исследования установили, что клубника заражена возбудителем антракноза земляники (Colletotrichum acutatum Simmonds)», — уточнили в Россельхознадзоре.

Выпуск заражённых карантинным объектом ягод на территорию области запрещён. По заявлению собственника клубника будет уничтожена.

Антракноз земляники — опасное карантинное заболевание. Экономические потери урожая могут составлять от 30 до 80%. Вредоносность заключается в ухудшении товарных качеств ягод (больные ягоды непригодны для еды). В течение 2−3 дней плод полностью становится черным. Болезнь опасна тем, что после заражения растений может длительное время никак себя не проявлять.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
