890 километров дорог отремонтировали в Нижегородской области за год

Нижегородская область находится в лидерах по объёму дорожного ремонта в рамках национальных проектов. В 2025 году приведено в нормативное состояние 890 км дорог. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем ежегодном отчете перед депутатами Законодательного собрания.
— Мы убрали пробки на трассе Владимир-Муром- Арзамас благодаря запуску путепровода через железную дорогу у посёлка Выездное, — рассказа Никитин. — Крупнейший проект дорожной инфраструктуры — дублер проспекта Гагарина — также сейчас в процессе реализации. По итогам 25 года было выполнено 43% работ по второму и третьему этапам строительства, а на текущий момент уже 50%.