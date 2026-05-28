YouTube начал ограничивать видео для россиян с включенным VPN

В России YouTube начал ограничивать доступ к некоторым видео для пользователей, использующих сервисы для обхода блокировок. Речь идет преимущественно о каналах с международными спортивными трансляциями и ТВ-премьерами, где контроль за эксклюзивным показом строже, сообщает «Коммерсант».
По данным газеты, пользователи видеохостинга начали получать предупреждения об ограничениях при использовании VPN. В некоторых случаях вместо показа видео появляется уведомление с требованием отключить VPN или Proxy, чтобы «YouTube мог предлагать наиболее подходящий контент».
Также на ряде каналов не отображаются видео в разделе «Новые». Речь идет в первую очередь о каналах, где размещается контент с региональными лицензиями. Например, каналы с официальными спортивными трансляциями: «Формулы-1», Олимпийскими играми и некоторыми ТВ-премьерами.
С большей вероятностью это постепенное ужесточение контроля за региональными правами на контент, считает директор по SMM и ORM коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов. YouTube всегда достаточно мягко относился к обходу географических ограничений, но рынок стриминга и цифровых трансляций стал слишком дорогим. Эксперт добавляет, что для YouTube будет слишком рискованно ограничивать весь контент для пользователей с VPN, но точечный контроль за отдельными категориями будет усиливаться.