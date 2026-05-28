YouTube начал ограничивать видео для россиян с включенным VPN

С большей вероятностью это постепенное ужесточение контроля за региональными правами на контент, считает директор по SMM и ORM коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов. YouTube всегда достаточно мягко относился к обходу географических ограничений, но рынок стриминга и цифровых трансляций стал слишком дорогим. Эксперт добавляет, что для YouTube будет слишком рискованно ограничивать весь контент для пользователей с VPN, но точечный контроль за отдельными категориями будет усиливаться.