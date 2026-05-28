В пожарной академии МЧС разработали систему распознавания БПЛА по звуку

Профессор пояснил, что речь идет фактически о двух системах на базе нейросети. Первая, которая определяет траекторию беспилотника, обрабатывает данные в течение 100 мс. Надежность ее классификации составляет 85%. Вторая, распознающая дроны по звуку, срабатывает на расстоянии 5−7 км и может работать в даже в тех случаях, когда беспилотник не виден на локаторах. Авдеенко подчеркнул, что разработанная система дешевая и способна к масштабированию.