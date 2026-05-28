В пожарной академии МЧС разработали систему распознавания БПЛА по звуку

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ученые Академии государственной противопожарной службы (АГПС) МЧС РФ разработали систему распознавания беспилотников по звуку в условиях, когда другие методы не сработали. Об этом в ходе Международного форума по безопасности сообщил профессор академии Алексей Авдеенко.
«В настоящий момент нами создана система, позволяющая в 3D-пространстве восстанавливать траекторию беспилотного летательного аппарата, анализируя видеопоток с двух камер. Идея здесь основана на том, что мы можем построить нейронную сеть, которая способна классифицировать БПЛА, точнее звуковой след БПЛА», — сказал он.
Профессор пояснил, что речь идет фактически о двух системах на базе нейросети. Первая, которая определяет траекторию беспилотника, обрабатывает данные в течение 100 мс. Надежность ее классификации составляет 85%. Вторая, распознающая дроны по звуку, срабатывает на расстоянии 5−7 км и может работать в даже в тех случаях, когда беспилотник не виден на локаторах. Авдеенко подчеркнул, что разработанная система дешевая и способна к масштабированию.
Международный форум по безопасности проходит с 26 по 29 мая в Московской области под эгидой Совета безопасности РФ на площадке комплекса «Live арена».