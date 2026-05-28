Игорь Руденя посетил пограничную заставу в Калининградской области и поздравил пограничников с профессиональным праздником

Калининградской области. В мероприятиях с участием полпреда принимает участие губернатор региона Алексей Беспрозванных.
Игорь Руденя прибыл на пограничную заставу самого западного региона страны, где поздравил руководство Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области и личный состав заставы с Днём пограничника. Полпред подчеркнул, что защита границы — задача особой государственной важности. В сегодняшней военно-политической обстановке, с угрозами и вызовами со стороны блока НАТО, ответственность за сохранность государственных границ Родины многократно возрастает. В этих условиях основной задачей является поддержание постоянной готовности дать отпор на любую провокацию со стороны противника.
Игорь Руденя отметил, что благодаря профессионализму пограничников были сорваны неоднократные попытки нарушения государственной границы на вверенном участке, и пожелал им успехов в решении служебно-боевых задач.
На заставе полномочный представитель пообщался с личным составом и ознакомился с бытовыми условиями прохождения службы. Ему также продемонстрировали новые образцы вооружения и техники, которые активно применяются в службе по охране государственной границы.
В Калининграде Игорь Руденя провёл совещание по вопросам организации служебно-боевой деятельности по охране государственной границы Российской Федерации. Кроме того, на территории Калининградского пограничного института ФСБ России полпред вместе с губернатором Алексеем Беспрозванных почтил память погибших пограничников. Они возложили цветы к стеле на Аллее памяти выпускников военно-инженерного училища и пограничного института, погибших при исполнении обязанностей военной службы.
Алексей Беспрозванных, в свою очередь, отметил высокую значимость пограничной службы, которая обеспечивает безопасность региона, позволяет сохранять спокойствие и благополучие жителей. По словам губернатора, уже 81 год пограничники на калининградской земле самоотверженно укрепляют нерушимость западных рубежей России, успешно пресекают попытки нарушения границы, контрабандной деятельности и незаконной миграции.