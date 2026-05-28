Игорь Руденя посетил пограничную заставу в Калининградской области и поздравил пограничников с профессиональным праздником

Игорь Руденя прибыл на пограничную заставу самого западного региона страны, где поздравил руководство Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области и личный состав заставы с Днём пограничника. Полпред подчеркнул, что защита границы — задача особой государственной важности. В сегодняшней военно-политической обстановке, с угрозами и вызовами со стороны блока НАТО, ответственность за сохранность государственных границ Родины многократно возрастает. В этих условиях основной задачей является поддержание постоянной готовности дать отпор на любую провокацию со стороны противника.