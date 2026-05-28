Игорь Руденя: в условиях натовских угроз охрана границы требует особой готовности

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в Калининградскую область посетил одну из пограничных застав самого западного региона России. Вместе с губернатором Алексеем Беспрозванных полпред поздравил личный состав и руководство Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области с Днём пограничника.
Обращаясь к военнослужащим, Игорь Руденя подчеркнул, что защита государственной границы является задачей особой важности. В условиях сложной военно-политической обстановки и сохраняющихся угроз со стороны блока НАТО ответственность за сохранность рубежей страны многократно возрастает. Полпред отметил, что ключевая задача сегодня — поддерживать постоянную готовность дать решительный отпор любым провокациям. Он также высоко оценил профессионализм калининградских пограничников, благодаря которому были пресечены неоднократные попытки нарушения границы на вверенном участке, и пожелал военнослужащим успехов в выполнении служебно-боевых задач.
В ходе визита на заставу Игорь Руденя ознакомился с бытовыми условиями несения службы, пообщался с личным составом. Ему также были продемонстрированы новые образцы вооружения и специальной техники, которые активно используются при охране государственной границы.
Затем полномочный представитель провёл в Калининграде совещание, посвящённое организации служебно-боевой деятельности по охране государственной границы Российской Федерации. Кроме того, Игорь Руденя и Алексей Беспрозванных посетили Калининградский пограничный институт ФСБ России, где возложили цветы к стеле на Аллее памяти выпускников военно-инженерного училища и пограничного института, погибших при исполнении воинского долга.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в свою очередь подчеркнул, что на протяжении 81 года пограничники на калининградской земле самоотверженно укрепляют нерушимость западных рубежей России. Благодаря их службе успешно пресекаются попытки нарушения границы, контрабандная деятельность и незаконная миграция, что напрямую обеспечивает безопасность, спокойствие и благополучие жителей региона.