Игорь Руденя: в условиях натовских угроз охрана границы требует особой готовности

Обращаясь к военнослужащим, Игорь Руденя подчеркнул, что защита государственной границы является задачей особой важности. В условиях сложной военно-политической обстановки и сохраняющихся угроз со стороны блока НАТО ответственность за сохранность рубежей страны многократно возрастает. Полпред отметил, что ключевая задача сегодня — поддерживать постоянную готовность дать решительный отпор любым провокациям. Он также высоко оценил профессионализм калининградских пограничников, благодаря которому были пресечены неоднократные попытки нарушения границы на вверенном участке, и пожелал военнослужащим успехов в выполнении служебно-боевых задач.