Красноярец стал генеральным продюсером фильма о Валентине Терешковой

Красноярский продюсер Владимир Пермяков снимает на «Мосфильме» масштабное художественное кино «Чайка» о первом женском полете в космос.

Уроженец Красноярска Владимир Пермяков возглавил съемки художественного фильма «Чайка», рассказывающего об историческом полете первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Об этом сообщает «Город Прима» со ссылкой на канал «Бал дебютанток».

Съемочный процесс сейчас в самом разгаре и проходит в Москве. На базе киноконцерна «Мосфильм» для проекта воссоздали масштабные декорации командного пункта, Центра управления полетами и самого космического корабля. Сообщается, что команда получила уникальный полный доступ ко всем архивным документам, включая те материалы, которые ранее никогда не публиковались в открытых источниках.

Главную роль в картине исполнит Леонела Мантурова. Вместе с ней в актерский состав вошли Дмитрий Чеботарев, Сергей Городничий, Денис Власенко, Ангелина Стречина, Олег Савостюк и другие.

Премьера биографической ленты намечена на 8 апреля 2027 года. Дату выбрали неслучайно — показ приурочен к 90-летнему юбилею Валентины Терешковой и пройдет в канун Дня космонавтики. Владимир Пермяков уже пообещал приложить максимум усилий, чтобы организовать масштабный прокат и показать картину как можно большему числу зрителей.

