Прикамье после ураганного ветра без света остались десятки деревень

Десятки деревень остались без света в Пермском крае из-за ураганного ветра, сообщает глава города Березники Алексей Казаченко.
По словам главы города, в разных районах Березников и Усолья из-за ливня и ураганного ветра повалены деревья, оборваны линии электропередачи, затруднён проезд транспорта.
Электроснабжение отключено в Орле, Пыскоре, Ощепково, Лысьве, Верхних и Нижних Новинках, Шваревой, Поломе, Верх-Кондасе, Городище, Мостовой, Кекуре, Шемейном, Солнечном, Белой Пашне, Заполье, а также в районах Зырянка, Нартовка, Чупино, Пермяково.
К восстановительным работам приступили несколько аварийных бригад. Глава поручил ЕДДС постоянно держать связь с ресурсоснабжающими организациями.
«Ситуация по устранению последствий стихии — на личном контроле. Призываю жителей не подходить к оборванным проводам, поваленным деревьям и повреждённым опорам», — написал Алексей Казаченко в своём телеграм-канале.
Напомним, после мощного урагана 26 мая провода оборвало в нескольких районах Прикамья.