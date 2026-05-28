Набережную залива «Голубой Лог» в курском Курчатове хотят обновить за 108 млн

Проект благоустройства набережной залива «Голубой Лог» в Курчатове вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по итогам 2025 года. Федеральный грант на обновление объекта составил 91,8 млн руб. Всего от Курской области победителями были признаны четыре заявки — на преображение Железногорска, Обояни и поселка Медвенка. В совокупности регион получил на эти цели 336 млн руб.