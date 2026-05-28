Бочаров рассказал Устинову о благоустройстве ул. Дзержинского с вековой историей

Глава региона доложил Владимиру Устинову, что благоустройство будет выполнено в рамках государственной и муниципальной программ «Формирование комфортной городской среды». Объект включен в план на 2026−2027 годы с учетом рейтингового голосования граждан. Работы планируют выполнить в два этапа. Андрей Бочаров отметил, что первый этап благоустройства территории (от ул. Мещерякова до дома № 30 по улице Дзержинского) уже стартовал, до конца октября 2026 года работы первой очереди будут завершены. Второй этап по проекту завершится в ноябре 2027 года. Согласно проекту, предстоит благоустроить участок площадью 0,7 га. Здесь появятся плиточные мощеные дорожки, системы полива, освещения и видеонаблюдения, а также садово-парковая мебель и зеленые насаждения.