В Башкирии распустился краснокнижный Венерин башмачок

Источник: Комсомольская правда

В природном парке «Кандры-Куль» распустился Венерин башмачок настоящий — редкое растение, занесенное в Красные книги России и Башкирии.

Как рассказали сотрудники парка, к месту цветения отправились ученики школы № 2 села Кандры. Под руководством педагогов школьники изучают растение, наблюдают за особенностями его роста, фиксируют наблюдения и делают фотографии.

Сотрудники парка напоминают туристам о важности бережного отношения к природе и просят не срывать цветы. Популяция Венериного башмачка находится под угрозой, так как каждый сорванный цветок уменьшает шансы вида на выживание. Даже незначительное повреждение растения может привести к его гибели или помешать размножению.