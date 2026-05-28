Ввоз плодоовощной продукции из Армении в Россию ограничат с 30 мая

С 30 мая 2026 года Россия вводит временные ограничения на импорт некоторых видов овощей и ягод из Армении. Это касается томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Решение было принято Россельхознадзором в связи с участившимися нарушениями при поставках этой продукции.
Россельхознадзор отметил, что меры направлены на обеспечение фитосанитарной безопасности страны. По их оценке, текущая ситуация создает угрозу для фитосанитарного состояния территории России. Армянская сторона, по данным ведомства, не предприняла достаточных шагов для устранения выявленных нарушений.
Дмитрий Леонов, заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз», заявил ТАСС, что ограничения не окажут значительного влияния на внутренний рынок России. Доля армянской продукции в общем объёме импорта овощей и фруктов незначительна.
Леонов подчеркнул, что импортёры смогут переключиться на продукцию из других стран. Например, для томатов основными альтернативными поставщиками являются Азербайджан, Туркмения, Турция, Узбекистан и Китай. Огурцы можно будет ввозить из Турции, Китая, Азербайджана и Узбекистана, а сладкий перец — из Турции, Китая и Узбекистана.
Эксперт также отметил, что логистические цепочки уже хорошо развиты, и рынок быстро адаптируется к изменениям в поставках. Кроме того, приближается сезон грунтовой продукции отечественного производства, что позволит восполнить дефицит импортных овощей и ягод.