Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортсмен из Воронежской области установил новый мировой рекорд по подтягиваниям

Житель Лисок Алексей Гетманов за 30 минут подтянулся на перекладине 537 раз.

Источник: Комсомольская правда

Житель города Лиски Воронежской области Алексей Гетманов вписал свое имя в историю мирового спорта, продемонстрировав невероятную физическую выносливость. Наш земляк сумел установить новый мировой рекорд, показав выдающийся результат в дисциплине по количеству подтягиваний на турнике за фиксированное время. За 30 минут Алексей подтянулсч 537 раз. Об этом сообщили в районной администрации 28 мая.

Уникальное спортивное достижение было установлено во время получасового марафона. Кстати, этим результатом он еще и существенно превзошел свой собственный прошлый рекорд, который составлял 450 повторений.

Достижение лискинского атлета уже получило официальный статус. Эксперты Международной системы регистрации рекордов Interrecord проверили видеозапись и условия выполнения упражнения, после чего официально подтвердили мировой рекорд и внесли имя Алексея Гетманова в Реестр рекордов России.

Напомним, «КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить последние новости региона.