Спортсмен из Воронежской области установил новый мировой рекорд по подтягиваниям

Житель города Лиски Воронежской области Алексей Гетманов вписал свое имя в историю мирового спорта, продемонстрировав невероятную физическую выносливость. Наш земляк сумел установить новый мировой рекорд, показав выдающийся результат в дисциплине по количеству подтягиваний на турнике за фиксированное время. За 30 минут Алексей подтянулсч 537 раз. Об этом сообщили в районной администрации 28 мая.