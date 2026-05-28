Чувашия экспортировала около 7 тыс. тонн продукции АПК за 4 месяца

Около 7 тыс. тонн продукции агропромышленного комплекса экспортировали из Чувашской Республики на внешние рынки с начала 2026 года, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. Деятельность соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Чувашская продукция поставляется в 32 страны мира. Крупнейшими покупателями в стоимостном выражении стали Китай (30,8%), Белоруссия (11,9%), ОАЭ (6,7%), Таджикистан (6,2%), Азербайджан (6,2%) и Казахстан (5,8%). В числе ключевых экспортеров — компании «АККОНД», «Мега Юрма», «Смарт Трейд Эм Пи Ти», «Чувашхлебопродукт» и Чебоксарский городской молочный завод.
Основным экспортным товаром в стоимостном выражении стали кондитерские изделия, на долю которых пришлось 67,3% от всего объема экспорта. Отметим, по итогам 2025 года из Чувашии было отгружено 26,8 тыс. тонн продукции АПК: кондитерские изделия составили 58,2% от общей стоимости экспорта, мясо птицы — 18,4%.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.