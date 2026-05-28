Пермская судоверфь спустила на воду причал для Сарапула

О строительстве причала для Сарапула «Пермской судоверфью» стало известно в марте этого года. Всего в Прикамье было произведено семь таких причалов: два для краевой столицы и по одному для Краснокамска, Соликамска и музея «Хохловка». Также на место был доставлен причал для Добрянки — он начнет функционировать в этом сезоне. Конструкция для Осы ожидает открытия навигации для установки в акватории эксплуатации.