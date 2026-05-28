Суд запретил магазину «Паровоз» на Ореховой торговать табачной продукцией вблизи школы

Калининградской области к индивидуальному предпринимателю Евгению Степановичу Ситка. Предпринимателю запрещено осуществлять розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для потребления никотина в магазине «Паровоз», расположенном на улице Ореховой, 1−3.
Основанием для иска послужило нарушение требований федерального законодательства об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма. Согласно пункту 2 части 7 статьи 19 Федерального закона № 15-ФЗ, розничная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией запрещается на расстоянии менее ста метров от территории образовательных организаций. Магазин «Паровоз» находился в непосредственной близости от школы, что и было зафиксировано специалистами Роспотребнадзора.
В целях профилактики нарушений Управление ранее объявило индивидуальному предпринимателю предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Однако, как сообщили в ведомстве, хозяйствующий субъект проигнорировал профилактические мероприятия и продолжил деятельность в запретной зоне.
По результатам рассмотрения гражданского дела Московский районный суд Калининграда 27 мая 2026 года удовлетворил исковые требования Роспотребнадзора в полном объёме. Индивидуальному предпринимателю Евгению Степановичу Ситка запрещено осуществлять розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для потребления никотина в магазине «Паровоз» по адресу: улица Ореховая, дома 1−3. На данный момент решение суда ещё не вступило в законную силу.