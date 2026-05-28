ИА «Время Н» объявляет о старте очередного конкурса «Наш “Пари НН”»

Его цель — расширять знания о нижегородском футболе.

Источник: Время

16 команд из 13 регионов ведут борьбу в чемпионате ЮФЛ Приволжье в сезоне 2026 года. Среди них — юноши нижегородского ФК «Пари НН». Вчера они уверенно обыграли сверстников из «Динамо-Киров», а 31 мая примут на домашнем поле пермскую «Звезду». (6+).

Мы же тем временем запускаем новый конкурс, посвященный нижегородской команде. Он будет состоять из двух предварительных этапов и финала. Задания будут публиковаться на сайте www.vremyan.ru еженедельно по четвергам в 16:00 в рубрике «Рекомендуем», а также в нашем канале МАХ. Участникам необходимо максимально оперативно прислать правильные ответы на редакционную почту: redaktor@vremyan.ru. В письме нужно указать тему «Наш “Пари НН”», ФИО и контактный телефон.

Вопросы первого этапа будут следующими:

Кто из футболистов, выступавших за «Пари НН», ФК «НН», «Олимпиец», тренирует теперь юниорские команды нижегородского клуба? Кто из игроков юниорских команд «Пари НН» вошел в число лауреатов сезона-2025? Кто из вчерашних юниоров «Пари НН» дебютировал в минувшем сезоне за главную команду?

Победители каждого этапа (первые пять человек, приславших правильные ответы) проходят в финал конкурса. Их имена будут называться еженедельно в пятницу в 16:00 (информация появится в новостной ленте на нашем сайте, а также в канале МАХ).

Победитель конкурса получит замечательную книгу «Летопись нижегородского футбола» (6+), обладатели второго и третьего мест — сувениры с атрибутикой клуба.

(0+).