В Таганроге из-за оползня на улице Греческой ввели режим повышенной готовности

Как сказано в сообщении, был введен режим повышенной готовности в границах этих домов и организован непрерывный мониторинг состояния склона. В первоочередном порядке решаются три задачи: отвод сточных вод, которые разрушают склон; определение стоимости инженерных изысканий для детального обследования участка; удаление деревьев на склоне, так как их корневая система усугубляет оползневой процесс. Для этого привлекут специалистов с альпинистским оборудованием.