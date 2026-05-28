Более 10 тыс. предпринимателей Ростовской области перешли на АУСН

В Ростовской области более 10 тыс. предпринимателей и компаний перешли на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) с начала 2026 года. Об этом заместитель начальника отдела камерального контроля УФНС России по Ростовской области Анна Ковалева сообщила на организованной «Ъ-Ростов» конференции «Трансформация бизнеса: вызовы и точки роста».