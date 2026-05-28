Поиск Яндекса
Москва
+10°
облачность с просветами
Москва
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону полигон ТБО лишился экологической лицензии

Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора отозвало комплексное экологическое разрешение у ООО «Южный город», специализирующегося на утилизации твердых бытовых отходов. Это первое подобное решение в практике работы с полигонами ТБО. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Источник: Коммерсантъ

Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора отозвало комплексное экологическое разрешение у ООО «Южный город», специализирующегося на утилизации твердых бытовых отходов. Это первое подобное решение в практике работы с полигонами ТБО. Об этом сообщает пресс-служба управления.

С 2025 года на полигоне проведены три проверки, выявившие нарушения природоохранного законодательства, включая требования к комплексному экологическому разрешению (КЭР). Нарушения не были полностью устранены, что привело к отзыву разрешения.

В ведомстве добавили, что в подобных случаях применяется плата за негативное воздействие с повышающими коэффициентами.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Южный город» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2010 году. Основной вид деятельности — перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. Директором является Ольга Садовникова.