Как Россия и Китай зажгли юбилейные игры в Калининграде

Губернатор Алексей Беспрозванных отметил, что Игры проходят в год 80‑летия региона и символизируют крепкую дружбу, взаимное уважение и партнёрство между Россией и Китаем. Чжан Цзяшэн, в свою очередь, подчеркнул, что спорт становится яркой визитной карточкой взаимопонимания и укрепления дружбы между народами: «Спорт как важная составная часть китайско-российских гуманитарных обменов становится всё более яркой визитной карточкой для взаимопонимания и укрепления дружбы между народами двух стран. Молодёжь — это будущее страны, а также продолжатели традиционной дружбы между Китаем и Россией. В этом году исполняется 20 лет с момента зарождения Китайско-Российских молодёжных игр, и мы надеемся, что эти игры станут важной вехой, соединяющей прошлое и будущее, и посеют семена дружбы в сердцах молодёжи обеих стран».