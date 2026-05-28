Как Россия и Китай зажгли юбилейные игры в Калининграде

В самом западном форпосте России — Калининградской области, во Дворце спорта «АВТОТОР АРЕНА», гремят юбилейные X Российско‑Китайские молодёжные летние игры.
Янтарный край принимает турнир, который давно перерос статус рядового спортивного события и стал настоящим мостом между двумя великими культурами, праздником молодости, силы и абсолютного взаимопонимания.
25 мая в Светлогорске, в знаменитом «Янтарь‑холле», прогремела церемония открытия X Российско‑Китайских молодёжных летних игр. На сцену вышли министр спорта РФ Михаил Дегтярёв, руководитель Главного госуправления по физкультуре и спорту КНР Чжан Цзяшэн и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Президент России Владимир Путин направил участникам тёплое приветствие, подчеркнув, что проект, стартовавший в 2006 году в Тяньцзине, приобрёл колоссальный объединительный потенциал. «Ваши встречи послужат укреплению доверия и взаимопонимания между представителями молодого поколения двух стран», — говорится в обращении главы государства.
Губернатор Алексей Беспрозванных отметил, что Игры проходят в год 80‑летия региона и символизируют крепкую дружбу, взаимное уважение и партнёрство между Россией и Китаем. Чжан Цзяшэн, в свою очередь, подчеркнул, что спорт становится яркой визитной карточкой взаимопонимания и укрепления дружбы между народами: «Спорт как важная составная часть китайско-российских гуманитарных обменов становится всё более яркой визитной карточкой для взаимопонимания и укрепления дружбы между народами двух стран. Молодёжь — это будущее страны, а также продолжатели традиционной дружбы между Китаем и Россией. В этом году исполняется 20 лет с момента зарождения Китайско-Российских молодёжных игр, и мы надеемся, что эти игры станут важной вехой, соединяющей прошлое и будущее, и посеют семена дружбы в сердцах молодёжи обеих стран».
Главной ареной соревнований стал дворец спорта «АВТОТОР АРЕНА» — объект, которым регион может гордиться. Построенный и оснащённый за счёт средств компании «АВТОТОР», он стал официальным партнёром Игр. Площадь комплекса — более 42 тыс. кв. м, здесь есть бассейн олимпийского класса, крытый футбольный манеж с сертификатом ФИФА и универсальный зал для игровых видов спорта. На «АВТОТОР АРЕНЕ» проходят состязания по семи дисциплинам: художественная гимнастика, скалолазание, синхронное плавание, спортивная борьба, бокс, самбо и ушу.
Серебряный призёр первенства России 2024 года Елизавета Гречишникова после выступления отметила высокий уровень организации: «Для меня это маленькая Олимпиада — важный старт и возможность показать себя. Дворец спорта очень современный». Тренер китайской команды Йи Луо также высоко оценила приём и условия.
Отдельная история — скалолазание. Трасса 16,5 метров высоты. Это, примерно, как залезть на пятиэтажку, только без лифта и с предельной концентрацией. Комплекс современных скалодромов открыли в «АВТОТОР АРЕНЕ» ещё в 2021 году. Стоимость объекта более 27,5 млн рублей, и все работы выполнены за счёт «АВТОТОРа». За эти годы площадка приняла всероссийские турниры, а теперь вышла на международный уровень.
В составе российской сборной выступает калининградская спортсменка Александра Нетепенко — её выступления на трассе высотой 16,5 метра привлекают особое внимание местных болельщиков. Помимо лазания на трудность, зрителей ждёт боулдеринг — короткие, безумно сложные маршруты без верёвок и страховки. Адреналин зашкаливает.
Для юных гостей на территории арены развёрнуты интерактивные зоны. Вход на соревнования открыт для всех желающих. Игры продлятся до 30 мая.