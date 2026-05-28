Как предприниматели справляются со стрессом: реальные лайфхаки

Редакция «Инк» провела опрос среди 147 бизнес‑деятелей и выяснила, как они борются со стрессом. Большинство участников имеют опыт в бизнесе от 7 до 15 лет и руководят командами от 2 до 50 человек, также в исследовании участвовали молодые стартаперы.
Результаты показали: лишь 7% предпринимателей не испытывают беспокойства, а 55% регулярно тревожатся о будущем своего дела. При этом 87% респондентов пережили серьёзный кризис за последний год, но продолжили развивать бизнес.
Многие находят спасение в физической активности: бег, танцы, хайкинг и единоборства помогают «заземлиться» и отвлечься от рабочих мыслей. Треть опрошенных отметили, что спорт, прогулки и другие телесные практики эффективно снимают напряжение.
Чтобы отключиться от работы, часть бизнесменов устраивают «детокс‑дни» от гаджетов и интернета в выходные. Некоторые даже вводят семейные правила — например, штрафы за внеплановый вход в рабочий чат.
Помогают и хобби: респонденты занимаются вокалом, рисованием, шахматами, компьютерными играми и даже изучают квантовую физику. Популярны также йога, медитации, работа с психотерапевтом и полноценный сон.
Интересно, что опытные предприниматели чаще выстраивают чёткие режимы — фиксируют время сна, создают утренние ритуалы и выделяют обязательные выходные. Молодые бизнесмены, напротив, чаще действуют спонтанно. При этом авторы исследования заметили: пережитый стресс со временем закаляет: самые «спокойные» ответы редакция получила от тех, кто уже стоял на краю.