«Прошло менее 15 лет — вы в группе риска». Минздрав Беларуси утвердил новый алгоритм ранней диагностики рака для людей 50−70 лет

Министерство здравоохранения Беларуси разработало и утвердило Инструкцию о порядке организации и проведения ранней диагностики рака легкого. Цель нового чек-листа — выявить онкологию на ранних стадиях и дать белорусам шанс прожить дольше с этим заболеванием.
Минздрав назвал тех белорусов, кто попадает в бесплатную программу ранней диагностики. Это люди и от 50 до 70 лет со стажем курения, включая электронные сигареты, более 30 лет, те, кто бросил курить менее 15 лет назад, а также те, у близких родственников которых был диагностирован рак легкого.
«Обратите внимание: даже если вы отказались от курения, но прошло менее 15 лет — вы остаетесь в группе риска», — отметили в Минздраве.
Чтобы попасть в новую программу надо в поликлинике по месту жительства ответить на вопросы анкеты-опросника. Главный инструмент диагностики — низкодозная компьютерная томография грудной клетки, которая проводится 1 раз в год по направлению из поликлиники.
Это специальная методика с минимальной лучевой нагрузкой, разработанная именно для скрининга рака легкого, отметили в Минздраве.
После исследования возможны три варианта. Первый — нет патологии или выявлены доброкачественные изменения (контроль не требуется). Второй — обнаружены узелки в легких (требуется КТ-контроль в динамике, менее чем через 12 месяцев). Третий — выявлены подозрительные изменения (необходимо дообследование и направление в специализированную организацию).
«Обнаружение узелков — не повод для паники. Далеко не каждый узелок означает онкологию. Но игнорировать дальнейший контроль нельзя», — подчеркнули в Минздраве.
