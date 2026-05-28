«Прошло менее 15 лет — вы в группе риска». Минздрав Беларуси утвердил новый алгоритм ранней диагностики рака для людей 50−70 лет

Минздрав назвал тех белорусов, кто попадает в бесплатную программу ранней диагностики. Это люди и от 50 до 70 лет со стажем курения, включая электронные сигареты, более 30 лет, те, кто бросил курить менее 15 лет назад, а также те, у близких родственников которых был диагностирован рак легкого.