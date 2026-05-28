В Калининграде суд приостановил деятельность частного детсада из-за сальмонеллеза

В результате вспышки инфекции в детсаду заболело 16 человек, в том числе 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет.

Суд приостановил деятельность детского центра «Сказка Лэнд» из-за вспышки сальмонеллёза. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора провело санитарно-эпидемиологическое обследование частного детского центра «Сказка Ленд» на ул. Флотской, оказывающего услуги по присмотру и уходу за детьми. Причиной послужила регистрация случаев заболевания сальмонеллезом 16 человек, в том числе 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. В частности, выяснилось, что допуск к работе сотрудников осуществляется без данных о прохождении медицинских осмотров. По результатам проверки в отношении ИП Чернышовой О. О. был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП.

Постановлением Ленинградского районного суда ИП Чернышовой О. О. назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 80 суток. Решение суда обращено к немедленному исполнению.

По телефону учреждения, указанному в открытых источниках, комментировать ситуацию «Новому Калининграду» не стали.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше