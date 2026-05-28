Народные приметы на 30 мая: чего нельзя делать в Троицкую родительскую субботу?

30 мая православные вспоминают родных, ушедших в мир иной. Троицкая родительская суббота — день, когда нужно молиться за усопших. С этой датой связано немало традиций и запретов, некоторые из них имеют религиозное происхождение, иные — зародились на Руси еще до принятия христианства. Сегодня мы вспомним правила наших предков и расскажем, как провести этот день, чтобы не согрешить и не навлечь на себя беду.
Народные приметы на 30 мая: что нельзя делать.
В церковном календаре насчитывается семь родительских суббот. В 2026 году одна из них приходится на 30 мая. В этот день люди посещают кладбища, ходят в храмы и накрывают дома поминальные столы — крепких напитков на них быть не должно. Под запретом и чревоугодие — еда должна быть скромной.
Наши предки говорили, что 30 мая ни в коем случае не следует браниться и кричать. День следует провести в мире с окружающими.
Нельзя обманывать. Старцы на Руси предупреждали: лжец в скором времени сам пострадает от чьего-то вранья.
Чтобы не лишиться друзей, в этот день не стоит хвастаться и завидовать. Также не рекомендуется припоминать окружающим прошлые обиды.
Не разрешается впадать в уныние. Жаловаться кому-либо на судьбу тоже не надо. Если верить приметам, так можно лишь привлечь в свою жизнь новые неприятности.
Родительская суббота — не время для веселья, поэтому лучше не назначать на 30 мая в 2026 году пышные торжества. Дата не годится для свадеб и юбилеев.
В старину люди считали недопустимым плохое отношение к животным. Нельзя даже кричать или замахиваться на четвероногих. Если женщина прогонит от дома соседского кота, вскоре овдовеет, предупреждали мудрецы на Руси. Если мужчина ударит бродячую собаку, наказанием для него станет потеря дохода и нищета.
Несколько столетий назад бытовало мнение, что 30 мая не следует покупать платки, так как вскоре плакать придется. Не рекомендуется приобретать и обувь — к дальней дороге, в которой будет много неприятных событий.
В этот день, предупреждали наши пращуры, не допускается выходить из дома босиком даже в теплую погоду. Тому, кто нарушит данное предписание, знающие люди сулили болезни.
Нельзя оставлять окна закрытыми на целый день. Считалось, что из-за этого все семейные конфликты там и останутся нерешенными.
Чтобы не потерять деньги, 30 мая не следует звенеть мелочью в карманах. По этой же причине не стоит пересчитывать наличные до обеда.
Народные приметы на 30 мая: что можно делать.
Родительская суббота — это день поминовения не только родственников и друзей: православные христиане молятся обо всех усопших. В этот день можно сходить в храм — многие посещают богослужение и накануне вечером. Также нелишним будет подать записки с именами усопших.
Если человек не может отправиться в церковь, он читает молитвы дома. На первый план в Троицкую субботу выходит духовный труд.
В этот день можно и нужно помогать ближним. Речь идет не только о финансовой поддержке, но и об участии, советах, внимании. В старину люди приглашали к столу одиноких стариков, вдов, сирот и путников, одаривали нуждающихся, навещали хворых.
Церковь не запрещает наводить порядок дома или трудиться в огороде 30 мая. При этом мирские дела не должны затмевать дела духовные.
Народные приметы о погоде на 30 мая.
Жара 30 мая, согласно наблюдениям наших предков, не сулит ничего хорошего. Знойный день — предвестник засушливого лета и плохого урожая.
Если на улице тепло и дождливо, грибов в этом году будет с избытком. Нужды в овощах и фруктах также можно не бояться.
Трава мокрая от росы? Лето в этом году окажется коротким, а осень — холодной.
Именинники 30 мая.
В этот день именины отмечают Афанасий, Евдокия, Ефросиния, Нектарий, Никифор, Степан и Феофан.