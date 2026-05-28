Нижегородских автомобилистов предупредили о непогоде

В Нижегородской области прогнозируется резкое ухудшение погоды, что может привести к возникновению ДТП. Об этом предупредили в областном управлении МЧС России.
Напомним, что 28 и 29 мая в Нижегородской области ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра до 17 м/с. В связи с этим возрастает вероятность возникновения автомобильных аварий.
Водителей призвали строго соблюдать правила дорожного движения, снизить скорость и увеличить дистанцию. Отмечается, что ухудшение видимости, размягчения обочин и грунтовых дорог может привести к потере управления и заносам.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, каким будет лето в Нижегородской области.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше