Сальмонеллёз в детском саду: суд закрыл «Сказка Ленд» на 80 суток

улице Флотской. Причиной стала вспышка опасного инфекционного заболевания — сальмонеллёза, поразившего 16 человек, из которых 11 — дети в возрасте от двух до пяти лет.
Сигнал для проверки поступил после того, как в региональное управление Роспотребнадзора начали поступать сообщения о заболевших воспитанниках детского сада. Специалисты ведомства незамедлительно провели санитарно-эпидемиологическое обследование учреждения. Результаты шокировали даже опытных инспекторов: в детском центре царило пренебрежение элементарными санитарными нормами, особенно в части организации питания детей.
Оказалось, что сотрудники «Сказка Ленд» допускались к работе без каких-либо данных о прохождении обязательных медицинских осмотров. Это значит, что персонал, который непосредственно контактировал с детьми и готовил для них еду, мог быть носителем инфекции, даже не подозревая об этом. Такое халатное отношение к здоровью малышей и привело к массовому заражению.
В отношении индивидуального предпринимателя О. Чернышовой был составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ — нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Рассмотрев материалы дела, Ленинградский районный суд принял решение назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 80 суток.
Суд счёл, что менее строгое наказание не сможет гарантировать устранение угрозы здоровью детей. Решение обращено к немедленному исполнению, то есть детский центр закрыт уже сейчас.