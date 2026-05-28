Синоптики прогнозируют ливни и грозы в Нижегородской области 28 и 29 мая

Жителей Нижегородской области предупреждают о сильных ливнях, ветре, грозах в регионе. По прогнозам Гидрометцентра, непогода придет 28 и 29 мая.
Синоптики обещают порывы ветра до 17 метров в секунду. В пресс-службе «Нижноэнерго» рассказали, что энергетики готовятся к работе в условиях непогоды. Последствия сильного дождя и ветра готовы устранять 200 бригад специалистов и 329 единиц техники.
На особом контроле у энергетиков находятся больницы, школы, детсады и другие соцучреждения. При перебоях с подачей электричества будут использованы резервные генераторы.
Нижегородцам напомнили, что при обрывах ни в коем случае нельзя подходить к проводам. При обнаружении повреждений нужно сообщить в МЧС или на горячую линии «Нижновэнерго».
