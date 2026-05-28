В Волгограде провели уникальную операцию пациентке с инфарктом кишечника

ВОЛГОГРАД, 28 мая — РИА Новости. Хирурги Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) совместно с коллегами из клинической больницы скорой медицинской помощи № 15 впервые в регионе успешно провели комбинированное лечение пациентки с инфарктом кишечника, сообщили РИА Новости в медуниверситете.
По информации медиков, 82-летняя волгоградка почувствовала сильные боли в животе, сопровождаемые тошнотой и рвотой. На скорой пациентка была доставлена в больницу, где ей в срочном порядке была сделана диагностическая лапароскопия. По ее результатам медики выявили тромбоз сосудов кишечника с развитием некроза тонкой кишки — инфаркт кишечника.
«На первом этапе… выполнили обструктивную резекцию некротизированного участка тонкой кишки без формирования анастомоза. Вторым этапом… извлекли тромб из верхней брыжеечной артерии. На третьем — функция кишечника была восстановлена благодаря выполнению программной релапаротомии (повторной операции — прим.) с оценкой жизнеспособности кишечника и формированием илео-еюноанастомоза (создания прямого искусственного соединения между подвздошной и тощей кишкой — ред.)», — пояснили в ВолгГМУ.
Как пояснил заведующий кафедрой хирургических болезней № 1 ВолгГМУ Юрий Веденин, это заболевание сопровождается высокой летальностью. Традиционные резекционные вмешательства зачастую приводят к неудовлетворительным результатам, поэтому было принято решение провести комбинированное лечение пациентки, которое раньше в регионе не выполнялось.
Пациентка продолжает лечение, функция кишечника восстановлена, состояние соответствует срокам послеоперационного периода и объемам выполненных вмешательств, сообщили в ВолгГМУ.