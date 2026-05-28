Футболисты из Кировской области победили на всероссийском турнире

Первое место на всероссийском футбольном турнире «Будущее зависит от тебя» заняла старшая команда «Прорыв» из Кировской области, сообщили в региональном управлении массовых коммуникаций. Поддержка детского спорта является одним из направлений государственной программы «Спорт России».
Мероприятие прошло с 18 по 23 мая на федеральной территории «Сириус» в Сочи. В нем приняли участие более 130 воспитанников детских домов из 13 регионов страны. Кировскую область представляла команда «Прорыв» из Центра помощи детям города Сосновки под руководством тренера Айрата Габидуллина.
Старшая команда «Прорыва» одержала победу в турнире, а также отличилась в личных номинациях: лучшим защитником признан Александр Чайников, лучшим игроком — Сергей Антонов. Благодаря этому успеху осенью ребята посетят тренировку и матч сборной России по футболу. Младшая команда «Прорыва» заняла пятое место, а Арсений Шагимухаметов стал лучшим бомбардиром турнира, забив 10 мячей.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.