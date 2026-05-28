Мурашко сообщил о снижении распространенности курения в России

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Потребление алкоголя в РФ за шесть лет снизилось более чем на 11%, а распространенность курения сократилась более чем на 27%, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Министр направил приветствие участникам Всероссийского телемарафона «Марафон здоровья #ВМЕСТЕЗДОРОВО».
Он добавил, что для укрепления здоровья работающих россиян Минздрав разработал и направил в регионы модели и программы, включающие разделы профилактики потребления табака, снижения потребления алкоголя, здорового питания, повышения физической активности, сохранения репродуктивного здоровья.