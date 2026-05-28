Холодная и ветреная погода сохранится в Беларуси на выходных 30 и 31 мая

Синоптики предупредили о холодной и ветреной погоде в Беларуси на выходные 30 и 31 мая.

Источник: Комсомольская правда

Холодная и ветреная погода сохранится в Беларуси на выходных 30 и 31 мая, информирует портал pogoda.by.

В период с 29 по 31 мая за погоду в республике будет отвечать холодная неустойчивая воздушная масса, которая поступает с северо-западной части Европы.

В пятницу, 29 мая, будет облачно с прояснениями, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер окажется северо-западный порывистый. Утром и днем во многих районах, предупреждают синоптики, ветер будет сильный порывистый. Температура воздуха в ночное время составит от +3 до +8 градусов. Днем прогнозируется от +8 градусов по северо-восточной части и до +19 градусов по юго-западной.

В субботу, 30 мая, сохранится облачная с прояснениями погода, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, а днем не исключены грозы. Ветер ожидается северо-западный северный, местами порывистый. Ночью будет от +3 до +10 градусов, а днем — от +11 до +16 градусов. По западной части Беларуси воздух прогреется до +23 градусов.

В воскресенье, 31 мая, характер погоды существенно не изменится. Будет облачно с прояснениями, местами по стране пройдут дожди. В отдельных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Ветер окажется переменных направлений, днем местами порывистый. Ночью температура воздуха составит от +2 до +9 градусов, по западу — от +10 до +12 градусов. Днем прогнозируется от +12 до +18 градусов, а по западу — от +19 до +23 градусов.

Ранее синоптики сказали, что принесет в Беларусь циклон Jule вместе с похолоданием и полярным воздухом.

А вот какой будет погода в июне 2026 в Беларуси: ждать ли после морозной зимы жаркое лето.

Тем временем мы собрали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения. А вот график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения.

