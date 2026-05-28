В главном храме Хабаровска иконописцы распишут шесть тысяч образов

В бригаде иконописцев за каждым закреплена своя функция: один пишет лик, второй — одежды, третий — фон, четвертый — орнамент. Такие технологии были заведены еще с древности, чтобы уйти от гордыни и индивидуализма. При большом количестве разных рук индивидуальность размывается, и вся роспись выглядит так, будто ее создавал один художник. Для храма, как для объекта религиозного, это лучший подход. Если художники делят между собой композиции, бросаются в глаза разные стили, заметно даже, где писал мужчина, а где женщина. Это может быть хорошо в искусстве, но не в храме, где задача рассказать о святом, а не показать свое мастерство.