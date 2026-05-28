Депутаты взяли шефство над учебным цехом для инвалидов

28 мая зампред Воронежской городской Думы, гендиректор ДСК Андрей Соболев, а также заместители гендиректора комбината, депутаты гордумы Андрей Бойко и Сергей Крючков и депутат облдумы Сергей Талдыкин (партия «Единая Россия») в очередной раз посетили учебный цех для инвалидов и ветеранов СВО, которые в результате тяжелых ранений потеряли способность самостоятельно передвигаться.
По просьбе руководителей этого специализированного учебного центра парламентарии приобрели и передали им три сварочных аппарата.
Впервые народные избранники посетили учебный цех для инвалидов в марте этого года, когда на его территории была построена мини-гостиница, предназначенная для обучающихся, приехавших из районов области. Ее необходимо было обустроить. Депутаты приобрели шторы, покрывала для кроватей, столешницы и фартук для кухни, а также отделочные материалы. Тогда же выяснилось, что в учебный цех нужны сварочные аппараты. Парламентарии взяли на себя обязательства и в дальнейшем поддерживать центр, и сегодня помощь логически продолжилась очередным вкладом в оснащение этого учебного центра.
— Мы оборудовали места под сварку черных, цветных металлов, а также сварки нержавеющей стали. Не хватало только сварочных аппаратов, но теперь, благодаря поддержке команды, мы готовы к открытию, — отметил руководитель учебного цеха Александр Попов.
По итогам встречи Андрей Соболев отметил, что проект уникален не только для Воронежа, но и для всей страны:
— Это единственный обучающий центр для людей с ограниченными возможностями здоровья, который получил высокую оценку органов власти федерального уровня. Планируется тиражирование проекта в других субъектах России. Отмечу, что у Домостроительного комбината есть и практический интерес. Сварщики на сегодняшний день — одна из самых дефицитных профессий. И сегодня мы взяли на себя обязательства трудоустраивать специалистов, прошедших обучение в этом цехе, — отметил глава компании.
Отметим, что создание этого учебного центра — по большей части заслуга председателя районного местного отделения областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Александра Попова. Для адаптации и успешной интеграции в общество людей с ограниченными возможностями он собственными силами создал специальный учебный центр. Здесь можно будет обучится десятку различных профессий — оператора 3D принтера, сварочного робота, оператора фрезерного станка, лазерной сварки и другим.
Муниципальное помещение — бывшую котельную — Александру Владимировичу выделили в безвозмездное пользование городские власти, а для того, чтобы превратить его в учебный центр — выручить средства и провести реконструкцию, оснастить оборудованием цех, Александр Попов продал собственную квартиру.
Затем, при поддержке Губернатора Воронежской области Александра Гусева для тех, кто приедет на обучение из области, на территории этого учебного цеха была построена модульная мини-гостиница, полностью адаптированная для комфортного проживания инвалидов-колясочников.