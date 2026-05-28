В Петербурге отремонтируют дороги к детским досуговым учреждениям

На проспекте Мечникова отремонтируют участок длиной более 1,5 км. Он обеспечивает доступ к Дому детского творчества Калининского района, где юные петербуржцы развиваются в музыкальной, естественнонаучной и туристско-спортивной сферах. На Новочеркасском проспекте обновят отрезок длиной 1,5 км от Перевозного переулка до Гранитной улицы. Он ведет к Охтинскому центру эстетического воспитания, где около 300 детей обучаются живописи и прикладному творчеству.