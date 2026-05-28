В Петербурге отремонтируют дороги к детским досуговым учреждениям

Ремонтные работы на дорогах, ведущих к детским досуговым учреждениям, пройдут Санкт-Петербурге в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году. Об этом сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Специалисты приведут в нормативное состояние три улицы общей протяженностью более 4 км. Работы запланированы на летний период, когда многие дети проводят время в центрах творчества, спортивных секциях и пришкольных лагерях.
На проспекте Мечникова отремонтируют участок длиной более 1,5 км. Он обеспечивает доступ к Дому детского творчества Калининского района, где юные петербуржцы развиваются в музыкальной, естественнонаучной и туристско-спортивной сферах. На Новочеркасском проспекте обновят отрезок длиной 1,5 км от Перевозного переулка до Гранитной улицы. Он ведет к Охтинскому центру эстетического воспитания, где около 300 детей обучаются живописи и прикладному творчеству.
Также будут отремонтированы участки Богатырского проспекта протяженностью около 1,5 км, ведущие к Центру искусств Приморского района. На каждом объекте уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, отремонтируют тротуары, нанесут разметку термопластиком и восстановят прилегающие территории.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.