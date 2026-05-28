В Челябинске подвели итоги конкурса «Инженерные кадры России»

Финал XII Всероссийского профориентационного технологического конкурса с международным участием «Инженерные кадры России» (ИКаР) прошел в Челябинске, сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области. Мероприятие направлено на популяризацию научно-технического творчества и повышение престижа инженерных профессий, что соответствует целям национального проекта «Кадры».
В отборочных этапах сезона участвовали 2058 команд из 68 регионов России и 4 стран, причем 11 территорий присоединились к движению впервые. На федеральный этап были приглашены 720 юных инженеров в девяти категориях. Промышленными партнерами конкурса выступили более 1300 предприятий, чьи технические задания легли в основу творческих проектов.
Абсолютными победителями в различных категориях стали команды из Ямало-Ненецкого автономного округа, Мурманской области, Кемеровской области, Краснодарского края, Алтайского края и других регионов. Победители и призеры могут получить до 10 дополнительных баллов при поступлении в вузы и учреждения СПО.
Отметим, что Челябинская область является одним из сильнейших промышленных регионов России. Там выстроена система непрерывного инженерного образования: действуют профильные классы, восемь технопарков «Кванториум», десять центров «IT-куб», а также реализуется проект межуниверситетского кампуса мирового уровня.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.