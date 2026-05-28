Ученые СПбГУ узнали, как применять световые вихри в квантовых вычислениях

Физики Санкт-Петербургского государственного университета совместно с коллегами из Франции и Германии обобщили данные о перспективах использования световых вихрей в квантовых вычислениях. Исследование отвечает целям нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в высшем учебном заведении.
Работу опубликовали в журнале Nature Reviews Physics. Ученые обнаружили, что вихри в потоках частиц света и материи — поляритонов — могут использоваться для очень быстрых вычислений и моделирования черных дыр. Обычные фотоны редко взаимодействуют друг с другом, что делает сложным создание оптических логических схем. Поляритоны, которые объединяют свойства фотонов и экситонов, могут сильно отталкиваться и образовывать стабильные структуры — вихри и солитоны. Световые вихри находят применение в квантовых вычислениях, сверхбыстрой оптике и электронике, фундаментальной физике, моделировании (включая моделирование черных дыр), сенсорике и метрологии, коммуникационных технологиях и биомедицинских приложениях.
