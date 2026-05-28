В Перми с 29 мая перенесут трамвайные остановки на улице Борчанинова

В Перми продолжается реконструкция ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Пушкина. На время дорожных работ поэтапно перекрываются ее участки. Подрядчик с 29 мая перейдет на реконструкцию участка между улицами Екатерининской и Луначарского.