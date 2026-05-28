В Перми с 29 мая перенесут трамвайные остановки на улице Борчанинова

В Перми продолжается реконструкция ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Пушкина. На время дорожных работ поэтапно перекрываются ее участки. Подрядчик с 29 мая перейдет на реконструкцию участка между улицами Екатерининской и Луначарского.
На время временного ограничения движения транспорта по 3 августа изменятся маршруты следования автобусов № 1, № 2, № 15, № 20, № 54, № 67 и № 74. По информации городского департамента транспорта, остановочные пункты «Универсам» и «Улица Ленина» временно не будут обслуживать.
Ограничения не затронут движение трамваев маршрутов № 4, № 5, № 7 и № 12. При этом, перенесут трамвайные остановки «Универсам»: в направлении ул. Ленина — на новую платформу перекрестка ул. Борчанинова c ул. Екатерининской; в направлении ул. Пушкина — перед перекрестком с ул. Луначарского.