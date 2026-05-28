Понять и остаться: в Калининграде состоялась премьера спектакля о переселенцах

Старый чемодан, пачка пожелтевших писем и лаконичное убранство сцены — иногда этого оказывается достаточно, чтобы за полтора часа провести зрителя через целый век калининградской истории. На премьере спектакля «Кёнигсберг-Калининград: Назад в будущее» побывал «Клопс».
В зале театра эстрады вечером в среду, 27 мая, многолюдно, свободных кресел практически нет. Ещё до начала публике не дают заскучать: белоснежные декорации, условные контуры домов, переливаются в лучах подсветки, а из динамиков звучат голоса. Пока сменяют друг друга звонки, участники труппы делятся с публикой переживаниями о работе над спектаклем.
Но вот наконец гаснет свет и на сцене появляются актёры Кирилл Гусев и Ангелина Чеботаева. В первые минуты в воздухе остро пульсируют трепет и ожидание: ведь главный герой — не историческая личность и не событие. В фокусе — сам город и все его ипостаси: от пылавших руин Кёнигсберга — до новостроек солнечного Калининграда. А значит, история лично касается каждого, кто только пришёл в зал.
Взволнованы и актёры: первые реплики звучат немного нервно и торопливо. Но зал прислушивается, затаив дыхание, и постепенно спектакль входит в колею, успокаивается и дальше льётся как плотный мягкий поток, без пауз и заминок.
Строится действие вокруг молодой пары — то ли туристы, то ли недавно переехавшие в Калининград парень и девушка находят на чердаке старого дома сундук с письмами и дневниками тех, кто жил тут в прошлом веке. Разбирая и читая их, Кирилл и Ангелина пытаются понять что-то очень важное об этом непростом месте. О его боли. О его силе. Об его надежде.
Здесь не будет линейного развития единого сюжета с прологом, кульминацией и хеппи-эндом. Авторы писем, тексты которых легли в основу спектакля (при его подготовке использованы реальные архивные материалы и воспоминания), не были даже знакомы друг с другом. Но их устами каждое десятилетие рассказывает собственную историю, показывает чью-то судьбу.
Не уходя со сцены, не переодеваясь, лишь меняя одну-две детали костюма, Кирилл и Ангелина за этот вечер сменят множество масок: то показывая своё настоящее лицо, то преображаясь в самых разных людей. Тех, кто жил на этой земле в прошедшие десятилетия, кто любил её и боролся за её счастье: комсомольцев и китобоев, меломанов и архитекторов. Друзей и врагов.
Зрителей тоже делают участниками происходящего: некоторые реплики обращены в зал, а кому-то даже приходится тоже на секунду примерить на себя роль калининградца шестидесятых.
Очень разные по темам и персонажам, вехи жизни города плавно переливаются одна в другую без нарочитых склеек. Герои как бы передают слово друг другу — и вот уже доклад о рекордном промысле китобойной флотилии без малейшего внутреннего противоречия сменяет лихая дискотека в «Вагонке».
Достичь этой лёгкости режиссёру помогает не только гибкость актёрской игры, но и решение по оформлеию сцены. Инна Аронова обходится без сложных реалистичных декораций: атмосферу здесь создаёт другое. Полноценный эффект присутствия рождают свет и звук.
Грохот поезда или дребезжание трамвая делают ненужным «настоящий» вагон — он казался бы тут грубым и примитивным, только портя впечатление. Нет, гудок и ритмичный перестук колёс по шпалам вполне справляются с задачей, и ты въявь видишь их, первых переселенцев, растерянно застывших у насыпи с неуклюжими баулами и узлами в натруженных руках.
Белые силуэты зданий легко меняют обличье благодаря световым проекциям фотографий. Кёнигсбергское прошлое проглядывает из-под сегодняшних очертаний улиц, призрачное и реальное одновременно.
Авторам удалось изящно проскользнуть по грани самого острого калининградского конфликта: отдать дань памяти довоенным и военным годам — и советской эпохе и современности. Всем, кто здесь мечтал, любил, трудился. Кто отдал жизнь за то, чтобы возродить город из пепла, подарить ему новое будущее и новую идентичность.
Читая старые письма, герои спектакля находят своё место в этом пространстве. Осознают, почему им нужно быть именно здесь — не ради морских пляжей или живописных готических руин. Но ради той сложной и горькой правды, которая открывается тем, кто пустил в своё сердце Калининград. Кто понял её — и остался.
Именно так и звучат финальные слова спектакля. И зал в едином порыве встаёт с места и топит актёров в овации.
Над спектаклем работали участники проекта ImTheatre. Режиссёр Инна Аронова, актёры Кирилл Гусев и Ангелина Чеботаева (Санкт-Петербург). Продюсеры Иван Андрусов (Калининград — Санкт-Петербург) и Антон Марченков (Москва). Художник по свету Александра Боброва, художник-постановщик — Анастасия Цветкова, композитор — Матвей Гузеев.
Второй показ спектакля состоится 26 июля.