В Челябинске построят дорогу в Парковом микрорайоне

Строительство дороги стартовало в Челябинске по улице Клайна в Парковом микрорайоне при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Участок протяженностью 460 м долгое время оставался проблемным. В рамках работ будут уложены дорожное покрытие и газоны, установлены тротуары, освещение и дождевые сети. Отдельно заключат контракт на строительный контроль, чтобы избежать нарушений, которые пришлось бы исправлять впоследствии. За ходом работ будут следить как городские власти, так и жители густонаселенного микрорайона.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.