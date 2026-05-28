В Челябинске построят дорогу в Парковом микрорайоне

Специалисты уложат асфальт на участке улицы Клайна.

Строительство дороги стартовало в Челябинске по улице Клайна в Парковом микрорайоне при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.

Участок протяженностью 460 м долгое время оставался проблемным. В рамках работ будут уложены дорожное покрытие и газоны, установлены тротуары, освещение и дождевые сети. Отдельно заключат контракт на строительный контроль, чтобы избежать нарушений, которые пришлось бы исправлять впоследствии. За ходом работ будут следить как городские власти, так и жители густонаселенного микрорайона.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.