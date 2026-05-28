Девушка-пилот показала, что лежит в её холодильнике

— Если говорить про эмоции, то на текущий момент, когда за плечами уже более тысячи взлётов, особых переживаний это не вызывает. Тем более что взлёт является одним из самых критических моментов и, по моему мнению, даже более критическим, чем посадка: скорость и высота ещё небольшие, а время для принятия решения ничтожно мало. Поэтому первая тысяча метров после взлёта проходит без эмоций и даже лишних мыслей — только концент­рация и контроль. Что касается самого первого взлёта, то он был наполнен эмоциями счастья и воодушевления от сбывшейся мечты. Мечте поднять железную птицу в небо своими руками!