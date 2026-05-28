Сидела в холодной воде: в Калининграде спасатели достали собаку из дренажного колодца

В Калининграде спасатели достали собаку из дренажного колодца. Об этом сообщает МЧС региона.
ЧП произошло утром в четверг, 28 мая, на стройке частного дома на улице Херсонской. Рабочий заметил в дренажном колодце собаку. Животное сидело в холодной воде на дне полутораметровой трубы и не могло выбраться. Мужчина вызвал экстренные службы.
Диаметр трубы не превышал 50 сантиметров, поэтому добраться до пса мог только человек достаточно стройный и без страха замкнутых пространств. На эту роль подошла фельдшер медико-психологической службы Анна Иванко.
Коллеги аккуратно опустили спасательницу вниз головой в колодец. С первой попытки добраться до животного не удалось, но вскоре Анна смогла ухватить собаку и передать её наверх. Пёс спокойно дождался помощи и, оказавшись на поверхности, сразу убежал.
