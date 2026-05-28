Режим повышенной готовности снова действует около нижегородской канатной дороги

В районе Кошелевского оврага в Нижнем Новгороде ввели режим повышенной готовности из-за риска возникновения оползня. Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской мэрии.
Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС пришла к выводу, что около канатной дороги необходимо ввести режим повышенной готовности из-за опасности схода грунтовых масс с неукрепленного склона Кошелевского оврага. Эта мера предотвратит возникновение ЧС и обеспечит защиту граждан.
На склоне проведут аварийно-восстановительные работы. Из городского бюджета на 2026 год выделят деньги на устройство дренажа и ликвидацию оползня.
В границах опасной территории будут установлены предупреждающие знаки. Специалисты проводят мониторинг состояния грунта.
Напомним, что в апреле 2024 года на склоне Кошелевского оврага под станцией канатной дороги в Нижнем Новгороде сошел оползень из-за обильного таяния снега. Для проведения аварийно-восстановительных работ в районе дома № 26 по Печерскому съезду вводили режим повышенной готовности. Особый режим действовал до 27 ноября 2025 года и был отменен в связи с завершением ремонта.