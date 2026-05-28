Режим повышенной готовности снова действует около нижегородской канатной дороги

Напомним, что в апреле 2024 года на склоне Кошелевского оврага под станцией канатной дороги в Нижнем Новгороде сошел оползень из-за обильного таяния снега. Для проведения аварийно-восстановительных работ в районе дома № 26 по Печерскому съезду вводили режим повышенной готовности. Особый режим действовал до 27 ноября 2025 года и был отменен в связи с завершением ремонта.