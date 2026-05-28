Тоннелепроходческий щит «Евдокия» запустили в Нижнем Новгороде

Новый тоннелепроходческий щит «Евдокия» официально запустили в работу для продления Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своём MAX-канале. В торжественной церемонии старта в котловане на улице Горького также приняли участие губернатор Глеб Никитин и представители генерального подрядчика.
Современному механизированному комплексу длиной более 80 метров предстоит пройти левый перегонный тоннель протяженностью 729 метров и смонтировать 485 железобетонных колец высокоточной обделки. Как уточнили в MAX-канале «МетроНН», глубина погружения щита под улицей Горького составит от 7 до 21 метра. Полностью завершить проходку этого первого участка метростроители планируют уже осенью текущего года.
Параллельно в условиях плотной исторической застройки центра города продолжается масштабный комплекс сопутствующих работ. Специалисты уже полностью завершили проходку обоих тоннелей на другом отрезке — от площади Сенной до площади Свободы. В настоящее время в завершающей стадии находится переустройство инженерных коммуникаций и подготовка котлованов под будущие станционные комплексы.
Ранее сообщалось, что 1,5 млрд рублей добавят на строительство метро в Нижнем Новгороде.