Тоннелепроходческий щит «Евдокия» запустили в Нижнем Новгороде

Новый тоннелепроходческий щит «Евдокия» официально запустили в работу для продления Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своём MAX-канале. В торжественной церемонии старта в котловане на улице Горького также приняли участие губернатор Глеб Никитин и представители генерального подрядчика.