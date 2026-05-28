В Калининградской области осталось три детских дома и два приюта

Сейчас в области около 2 тыс. детей имеют статус оставшихся без попечения родителей.

В Калининградской области сейчас работают три учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила начальник департамента семейной политики регионального министерства соцполитики Маргарита Гагина на пресс-конференции в РИЦ ТАСС.

По ее словам, речь идет о центрах «Наш дом» в Зеленоградске, «Надежда» в Калининграде и «Колосок» в Багратионовске. Кроме того, в регионе действуют два приюта — в Калининграде и Правдинске, где находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Как отметила Гагина, сейчас в области около 2 тыс. детей имеют статус оставшихся без попечения родителей, при этом 90% из них воспитываются в замещающих семьях. «Сейчас все нацелено на то, чтобы ребенок ушел в семью», — заявила представитель министерства.

По ее словам, в детских домах остаются порядка 200 детей, в основном подростки, которым сложнее найти семью. Среди причин она назвала проблемы со здоровьем, а также негативный опыт проживания в семьях или учреждениях.

Гагина также отметила, что подход к работе детских домов изменился. По ее словам, сейчас действует принцип «как дома»: дети посещают обычные школы и кружки, могут свободно выходить за пределы учреждений.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше