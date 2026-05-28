«Нижегородского мажора» лишили водительских прав и оштрафовали

В отношении Сергея Корнилова расследуется уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ об опасном вождении. 26 мая суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде запрета выходить ночью из дома, пользоваться средствами связи и посещать увеселительные заведения, в которых продают алкоголь. На следующий день суд назначил ему десять суток ареста за мелкое хулиганство: он ругался матом в ресторане в присутствии других посетителей.